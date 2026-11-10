Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler siren çalarak Büyük Önder Atatürk'ü andı
Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında siren çalarak andı.
Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında siren çalarak andı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında Çanakkale ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait feribotlarda saat 09.05'te sirenler çaldı.
Boğaz geçişi yapan "Yenice" feribotunda bulunanlar ve gemi personeli saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler de siren çaldı.
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