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        Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler siren çalarak Büyük Önder Atatürk'ü andı

        Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında siren çalarak andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler siren çalarak Büyük Önder Atatürk'ü andı

        Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında siren çalarak andı.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında Çanakkale ile Eceabat arasında ​​​​​​​deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait feribotlarda saat 09.05'te sirenler çaldı.

        Boğaz geçişi yapan "Yenice" feribotunda bulunanlar ve gemi personeli saygı duruşunda bulundu.

        Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler de siren çaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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