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        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ele geçirildi

        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda jandarma ekipleri çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ele geçirildi

        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda jandarma ekipleri çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında​​​​​​​ gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Lapseki ilçesinde meydana gelen kaçakçılık olayına müdahale edildi.

        Söz konusu olay kapsamında 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, 11 bin 27 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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