Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Gelibolu'da anıldı

Anma törenlerine Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, askeri erkan, kamu görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Törenlerin ardından Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programda Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve Türk milletine bıraktığı miras anlatılırken, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve etkinlikler gerçekleştirildi.

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