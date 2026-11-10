Biga'da 67 yaşındaki yaşlı kadın ilkokulda öğrendiği '10 Kasım' şiirini ezbere okudu

Anma programına Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın daveti üzerine Mükerrem Sargın'da katıldı. Mükerrem Sargın, anma programında ilkokulda öğretmeninden öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirini okudu. Yaşlı kadının şiirleri okuduğu sırada salonda duygusal anlar yaşadı.

Biga ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ercan Kayabaşı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.