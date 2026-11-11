Ayvacık'ta 1500 fidan toprakla buluştu

Karagöl, dikilen fidanların uzun ömürlü olmasını diledi ve etkinliğin ülke ile yöre için hayırlı olmasını temenni etti.

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