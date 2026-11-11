Çanakkale'de öğrencilere trafik eğitimi

Çanakkale’de jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından müşterek olarak, Çan ilçesinde bulunan Etili İlkokulu, Ortaokulu ve Anaokulunda öğrenim gören öğrenciler ile özel eğitim gören öğrencilerine yönelik Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyet çerçevesinde 310 çocuğa; Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verildi. Trafik Jandarması Timlerinin tanıtımı yapılarak Trafik Jandarması boyama kitabı ve Trafik Jandarması hikaye kitabı dağıtılarak Bir Kural Bir Ömür kampanyası, genel trafik kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve emniyet kemerinin önemi konularında eğitim verildi.