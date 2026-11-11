Bigaspor - Altay: 2-0

Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 11'inci dakikada Fatih Deniz ve 42'nci dakikada Arda Berkay Araz attı. Grupta son 5 maçta 4 mağlubiyet alırken yalnızca 1 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi bu sonuçla 10 puanla alt sıralarda kaldı. Evinde üst üste 5'inci galibiyetini alan Bigaspor ise puanını 20 yaparak play-off yarışını sürdürdü.

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