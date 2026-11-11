ÇTSO Piri Reis Müzesi açıldı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Piri Reis Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Piri Reis'in dünya haritalarında ve Kitab-ı Bahriye'de kullandığı semboller ve işaretlerin dijital ve etkileşimli uygulamalarla sunulduğu müzenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de bundan 500 sene önce dünya haritasını çıkarabilen Piri Reis'in bir bilim insanı ve büyük bir komutan olduğunu ifade etti.

Gider, Çanakkale'nin her tarafının bu tip tematik müzelerle dolmasını arzu ettiklerini belirtti.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de kentin tarihsel ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara taşıyacak önemli bir müzenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Piri Reis'in gerçekten yalnızca büyük bir komutan, büyük bir denizci değil, büyük bir coğrafyacı, haritacı ve bilim insanı olduğunu dile getiren Erkek, "En önemlisi, en değerlisi bütün gördüklerini, gözlemlerini, keşiflerini, bilgilerini derleyip önemli eserlerle insanlığın ortak bilgisine ve mirasına sundu. Bu çok değerli." diye konuştu.

ÇTSO Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu da tarihin en büyük denizcilerinden ve aynı zamanda bir bilim insanı olan büyük Türk amirali Piri Reis'in hatırasına sahip çıkmak ve Çanakkale'ye kalıcı bir kültür mirası kazandırmak için bir arada olduklarını söyledi.

Aydoğdu, geçmişten aldıkları ilhamla Çanakkale'nin geleceğine yön verecek yeni ufuklar açmak istediklerini dile getirerek, "İnanıyorum ki Piri Reis Müzesi şehrimizin kültür turizmine katkı sunacak, denizcilik tarihimize duyulan ilgiyi artıracak ve Çanakkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz için önemli bir durak olacaktır." dedi.

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Konuşmaların ardından Vali Toraman ve beraberindekiler açılışı yaparak müzeyi gezdi.

Vali Toraman, gemi şeklindeki deneyim bölümünde sanal gerçeklik gözlüğüyle Piri Reis'in yer aldığı videoyu izledi.

- Müzenin içeriği ve tematik yapısı

ÇTSO Piri Reis Müzesi, Çanakkale Boğazı'nın tarihsel ve stratejik önemi, antik çağlardan günümüze deniz ticareti ile Piri Reis'in hayatı ve eserleri olmak üzere üç ana konu etrafında şekillendirildi.

Geçen yıl başlatılan hazırlık çalışmalarının ardından ziyarete açılan müzede, görsel materyallerin yanı sıra ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek uygulamalar yer alıyor.

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Tarihsel içeriğin ziyaretçilere daha etkili aktarılabilmesi amacıyla video sunumları, dijital anlatımlar ve interaktif uygulamaların bulunduğu müzeyle Çanakkale Boğazı’nın tarihsel, coğrafi ve ticari öneminin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Ayrıca, antik çağlardan günümüze deniz ticaretinin gelişimine ilişkin farkındalık oluşturulması, Piri Reis'in yaşamı ve eserlerinin gelecek nesillere aktarılması, Çanakkale'nin kültürel ve tarihi turizm potansiyeline katkı sağlanması, öğrenciler, araştırmacılar, kent sakinleri ve ziyaretçiler için denizcilik tarihini tanıyabilecekleri bir kültür alanı oluşturulması hedefleniyor.