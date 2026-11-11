Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aysel Sakaldaş'ın Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde işlettiği lokantaya gelen F.U. (60), burada eski eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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