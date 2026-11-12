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        Köylerde yürütülen hizmet çalışmaları için toplanıldı

        Çanakkale'nin köylerde yürütülen çalışmalar, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler için toplanıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Köylerde yürütülen hizmet çalışmaları için toplanıldı

        Çanakkale’nin köylerde yürütülen çalışmalar, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler için toplanıldı.

        Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Ezine Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Birlik Müdürü Gülay Özcan, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Ünsal ve Ayça Kahrıman ile köy muhtarları katıldı. Toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler ele alındı. Köy muhtarlarının talep ve önerileri dinlenerek yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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