Eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U, eski eşi A.S'ye (49) ait lokantaya geldi. İkili arasında çıkan tartışma üzerine yanında getirdiği bıçak ile F.U, A.S'i bıçakladı. Ağır yaralan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Kadının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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