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        Çanakkale'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi Aysel Sakaldaş'ı (49), sahibi olduğu lokantada bıçaklayarak ağır yaralayan Famettin Uyar (60) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Çanakkale'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde eski eşi Aysel Sakaldaş’ı (49), sahibi olduğu lokantada bıçaklayarak ağır yaralayan Famettin Uyar (60) tutuklandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. Famettin Uyar, bir süre önce boşandığı Aysel Sakaldaş’a ait olan lokantaya gitti. Burada, Uyar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş’ı yaralayıp, kaçtı. Aysel Sakaldaş acı içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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        Şüpheli Famettin Uyar, bir süre sonra suç aleti bıçak ile yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Famettin Uyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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