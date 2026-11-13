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        Çanakkale'de 144 üreticiye tarla faresiyle mücadele eğitimi verildi

        Çanakkale'de 144 üreticiye, tarımsal ürünlerde verim ve kalite kayıplarına yol açan tarla faresiyle mücadele yöntemleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Çanakkale'de 144 üreticiye tarla faresiyle mücadele eğitimi verildi

        Çanakkale'de 144 üreticiye, tarımsal ürünlerde verim ve kalite kayıplarına yol açan tarla faresiyle mücadele yöntemleri anlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kışlık hububat ekimi öncesinde tarımsal üretimde kayıpların önüne geçmek amacıyla "Tarla Faresi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Yukarı Okçular, Kızılkeçeli, Musaköy, Özbek, Kemalköy ve Yağcılar köylerinde düzenlenen eğitimlere 144 üretici katıldı.

        Eğitimlerde tarla faresinin kültür bitkileri, çayır ve mera alanları ile meyve fidanlarına verdiği zararlar hakkında bilgi verildi. Mücadelede erken müdahalenin ve üreticilerin eş zamanlı hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

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        Üreticilere, arazilerinde yapacakları kontrollerde mücadele gerektiren durumlarla karşılaşmaları halinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları, mücadeleyi teknik talimatlara uygun ve toplu şekilde yürütmeleri gerektiği hatırlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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