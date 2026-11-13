Gelibolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 13.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Namaztepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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