Hayvan otlatmak için gittiği ormanda ölü bulundu
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormana giden Mustafa Burma (75), ölü bulundu.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormana giden Mustafa Burma (75), ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü yakınlarında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmaya giden Mustafa Burma, bir süre sonra yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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