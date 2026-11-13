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        Çanakkale'de bir kişi ormanda ölü bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 75 yaşındaki kişi ormanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Çanakkale'de bir kişi ormanda ölü bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 75 yaşındaki kişi ormanda ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkisinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75) yakınları tarafından ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

        Bunun üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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