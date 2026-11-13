Çanakkale'de eski eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 11 Kasım'da eski eşi F.U. tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Aysel Sakaldaş için önce iş yerinin önünde helallik alındı, ardından Bayramiç Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Sakaldaş'ın ailesi, yakınları, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kılınan namazın ardından Aysel Sakaldaş'ın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

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- Olay

F.U, Bayramiç ilçesindeki lokantasında tartıştığı eski eşi Aysel Sakaldaş'ı bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sonra da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Yeni Parti Bayramiç İlçe Başkanlığında yönetici olduğu öğrenilen Sakaldaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.