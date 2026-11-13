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        Çanakkale'de eski eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Çanakkale'de eski eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 11 Kasım'da eski eşi F.U. tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Aysel Sakaldaş için önce iş yerinin önünde helallik alındı, ardından Bayramiç Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine Sakaldaş'ın ailesi, yakınları, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Kılınan namazın ardından Aysel Sakaldaş'ın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

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        - Olay

        F.U, Bayramiç ilçesindeki lokantasında tartıştığı eski eşi Aysel Sakaldaş'ı bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sonra da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

        Yeni Parti Bayramiç İlçe Başkanlığında yönetici olduğu öğrenilen Sakaldaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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