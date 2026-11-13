Çanakkale'de Ferrari'ye atılan imzalar 12 bin 500 fidana dönüştü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi'nin hayata geçirdiği "İmzadan Ormana" kampanyası kapsamında, müzede sergilenen Ferrari SF90'ın kaportasına isimlerini yazdıran katılımcılar sayesinde temin edilen 12 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Bu yıl kapılarını ziyarete açan Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi, Çanakkale'de son yıllarda meydana gelen orman yangınları sonrası yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla, "İmzanız Ferrari'de İziniz Ormanda" temasıyla 3 Eylül'de "İmzadan Ormana" fidan bağışı kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında 10 bin fidan olarak hedeflenen çalışma kısa sürede 12 bin 500 fidana ulaştı.

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Katılımcıların destekleriyle temin edilen fidanlar, belirlenen bölgelere dikildi.

Ezine'ye bağlı Aladağ köyünde oluşturulan hatıra ormanına da AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi Müdürü Zafer Avcı ve katılımcılar tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Katılımcılar dikimin ardından müzeyi ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AA muhabirine, kampanyanın 10 bin fidan hedefiyle başlayan ancak 12 bin 500'e ulaşan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

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Bu sayının artmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Gider, "Bu anlamda tüm ekibe ve kampanyaya destek verenlere teşekkür ediyoruz. Özel sektörün bu tip sosyal sorumluluk projelerinde, özellikle de çevreyi ilgilendiren, ormanı ilgilendiren, bitkiyi ilgilendiren konulara destek vermesini mutlulukla karşılıyoruz. Bu kampanyaların diğer şirketlerimize de örnek olmasını diliyoruz." dedi.

Müze Müdürü Zafer Avcı da kampanya hedefi olan 10 bin fidanı çok kısa bir sürede tamamladıklarını hatırlattı.

Kampanyadaki sayının 12 bin 500 olduğunu vurgulayan Avcı, ilk hatıra ormanının dikimini yaptıklarını ifade ederek kampanyaya katılanlara teşekkür etti.