Çanakkale Boğazı trafiğine 'lodos' engeli
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte lodos fırtınası, 2 gündür etkili oluyor. Lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan kentte yer yer saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
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