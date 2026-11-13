Çanakkale Boğazı trafiğine 'lodos' engeli

ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte lodos fırtınası, 2 gündür etkili oluyor. Lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan kentte yer yer saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.