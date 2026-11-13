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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 4 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 4 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 13.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00'deki seferler yapılamayacak.

        Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.

        Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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