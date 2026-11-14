Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı.

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında fırtınanın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 6090 kilometreyi bulacağı yer aldı. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda havanın durumunun iyileşmesiyle saat 23.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe açıldı.