Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 20 milyon para trafiği tespit edildi Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 51 kadın kurtarıldı

Çanakkale'de fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunun önlenmesine yönelik, Çanakkale, İstanbul, Bolu ve Balıkesir illerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 7 ay süren çalışma sonucunda şüphelilerin aralarında 20 milyon para trafiğ tespit edilirken, 14'ü yabancı uyruklu 51 kadının mağdur olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale genelinde fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunun önlenmesine yönelik 7 ay süren çalışma sonucunda 18 şüphelinin mağdur kadınları apart, pansiyon, otel ve ikametlere götürerek fuhuş yaptırdıkları ve kendi aralarında son 6 ayda 20 milyon 670 bin 596 TL şüpheli para trafiği olduğu tespit edildi.

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10 Kasım tarihinde düzenlenen operasyon ile Çanakkale, İstanbul, Bolu ve Balıkesir illerinde 18 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 mağdur kadın tespit edildi. Yapılan aramalarda tabanca ve 10 adet fişekle birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu.

13 Kasım tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklandı.