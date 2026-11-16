Çanakkale'de tehlikeli atık taşıma araçlarına denetim

Çanakkale’de Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği çerçevesinde lisans verilen 2 adet firma bulunuyor. Lisansa sahip firmalara ait tehlikeli atık taşıma araçlarında tebliğ çerçevesinde özellikleri ve mevzuata uygunlukları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince sahada denetlendi.

Çanakkale’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tehlikeli atık taşıma araçlarına denetim gerçekleştirildi.

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