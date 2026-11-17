Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur uygulamalarında, 7 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 9-16 Kasım'da 325 tim ve 1719 personelle gerçekleştirilen uygulamalarda, 352 umuma açık işletme, 172 metruk bina, 138 park ve bahçe, 169 günübirlik konaklama işletmesi, 127 otel ve pansiyon işletmesi kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda 10 bin 735 kişinin kimlik sorgulaması ve 4 bin 21 aracın denetimi tamamlandı, aranan 22 araç trafikten men edildi.

Aynı dönem içerisinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 130 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.