Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, STK İstişare Toplantısı'nda belediyenin üstyapı yatırımlarına ilişkin bilgi vererek bugüne kadar 380 bin 747 metrekare kilit parke taşı döşediklerini ve çalışmaların yüzde 90'ını tamamladıklarını açıkladı.

Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen STK İstişare Toplantısı, tarihi Taş Mektep'te gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve güvenlik güçlerinin katıldığı toplantıda Karabiga'nın mevcut ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri ve beldenin geleceğine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda belediyenin devam eden hizmetleri ve özellikle üstyapı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımların Karabiga'nın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

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Karabiga genelinde kapsamlı bir üstyapı yenileme çalışması yürüttüklerini ifade eden Başkan Elbi, "Karabiga'mızda bugüne kadar 380 bin 747 metrekare kilit parke taşı döşedik. Üstyapı çalışmalarımızın yaklaşık yüzde 90'ını tamamladık. Sokaklarımızı, yollarımızı daha modern, konforlu ve güvenli hale getirmek için büyük bir emek ortaya koyduk. Bizim için üstyapı yalnızca yol ve kaldırım çalışmasından ibaret değil, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, ulaşım güvenliğini artıran ve Karabiga'nın geleceğine değer katan önemli bir hizmettir" dedi.

İstişare kültürünün belediyecilik anlayışlarının temelinde yer aldığını vurgulayan Başkan Elbi, Karabiga'nın geleceğine ilişkin kararları vatandaşların ve şehrin tüm paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak şekillendirdiklerini ifade etti.

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Elbi, "Büyüklerimizin güzel bir sözü var. Danışan yol almış, danışmayan yolda kalmış. Biz Karabiga'yı birlikte yönetme anlayışını benimsiyoruz. Muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, güvenlik güçlerimizin ve hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok kıymetli. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi birlikte konuşarak çözüm üretmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve taleplerini paylaşmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. Başkan Elbi, katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.