Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun her kesiminde sağlık bilincini artırmaya yönelik saha eğitimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Eğitimde ayrıca Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezinde (SHM) sunulan hizmetler tanıtılarak, vatandaşların bu merkezlere başvuru ve yararlanma süreçleri hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik eğitim düzenlendi.

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