Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale, Lapseki ve Biga Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 10-15 Kasım'da uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirdikleri ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 254 gram sentetik uyuşturucu, 97 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde öğütme aparatı, kurusıkı tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.