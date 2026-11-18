Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi, tüketicilerin güvenilir su ürünlerine ulaşması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ekipler, denizlerde, iç sularda, karaya çıkış noktalarında, balık hali ve perakende satış yerlerinde, nakil vasıtalarında, gemilerde, soğuk hava depolarında, işleme ve değerlendirme tesislerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetleri başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.