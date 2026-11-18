Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çanakkale, Lapseki ve Biga Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 1015 Kasım 2026 tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde çalışmalar yürütüldü. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirdikleri ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik 3 adreste, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon yapıldı.

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Gerçekleştirilen aramalarda; 20 gram A/M ham maddesi, 254 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 55 gram metamfetamin, 2 bin içimlik metamfetamin emdirilmiş peçete, 97 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 89 adet kuru sıkı tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şüpheli yakalanarak haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçları çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından tutuklandı.