Gökçeada'da rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlik ekiplerince ana karaya getirildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan bir vatandaşı ana karaya getirdi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan bir vatandaşı ana karaya getirdi.
Beynine pıhtı attığı tespit edilen İ.K'nin (42) yapılan sağlık kontrolleri sonrası tıbbi tahliyesine karar verildi.
Ambulansla Gökçeada İskelesi'ne getirilen kişinin Sahil Güvenlik botu tarafından Kabatepe İskelesi'ne tahliyesi gerçekleştirildi.
İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan İ.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.
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