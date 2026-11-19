Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında 20 Kasım günü yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre GeyikliBozcaada hattında Geyikli’den saat 15.00, Bozcaada’dan saat 14.00, KabatepeGökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, Gökçeada’dan saat 11.00 seferleri iptal edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.