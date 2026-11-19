Çanakkale'de çaya düşen çocuk öldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Giriş: 19.11.2026 - 20:18 Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu A.E. (13) henüz bilinmeyen nedenle Kocabaş Çayı'na düşerek kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, A.E'nin bulunması için çalışma başlattı.
Çocuğun cansız bedeni bölgede yapılan arama sonrası bulundu.
Cenaze, otopsi için Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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