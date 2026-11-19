Olay yerine gelen ekipler, A.E'nin bulunması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu A.E. (13) henüz bilinmeyen nedenle Kocabaş Çayı'na düşerek kayboldu.

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