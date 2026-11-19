Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre balık tuttuğu sırada Kocabaş Çayına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Biga ilçesinde meydana geldi. İddaya göre, Kocabaş Çayına balık tutmak için giden Suriye uyruklu Abdul Vahid (14) henüz belirlenmeyen bir nedenle çaya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Kocabaş Çayında ve çevresinde kaybolan Abdul Vahid'i arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma faaliyetleri sırasında AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından Abdul Vahid'in cansız bedenine ulaşıldı. Abdul Vahid'in cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.