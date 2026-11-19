Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çay’ında balık tutarken henüz belirlenemeyen nedenle suya düşen Abdul Vahid'in (14), cansız bedeni AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından bulundu. Vahid'in cesedi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.