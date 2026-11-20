Gelibolu Musiki Derneği Korosu konser verdi
Gelibolu Musiki Derneği Korosu tarafından "Kurtuluş Haftası Konseri" gerçekleştirildi.
Gelibolu Musiki Derneği Korosu tarafından "Kurtuluş Haftası Konseri" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen konsere, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır ve Belediye Başkan Yardımcısı Birol Gez de katıldı.
Konserin ardından konuşan Belediye Başkan Vekili Burak Batır, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen koro üyelerine teşekkür etti.
Batır, sanatın ve kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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