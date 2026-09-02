Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Camikebir Mahallesi'nde İ.Y. ile C.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y, C.Ş'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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