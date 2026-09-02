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        Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Camikebir Mahallesi'nde İ.Y. ile C.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y, C.Ş'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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