Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operesyonda 8 zanlı yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğünce, Biga'da faaliyet gösteren Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik yaklaşık 5 ay boyunca çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, 14 ikamet, 5 iş yeri ve örgüt üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, POS tefeciliğine konu cihaz ve yüksek meblağlı slipler ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Örgüt lideri N.Y. ile örgütün hiyerarşik yapısında faaliyet gösteren 7 zanlı gözaltına alındı.