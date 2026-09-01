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        Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operesyonda 8 zanlı yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operesyonda 8 zanlı yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğünce, Biga'da faaliyet gösteren Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik yaklaşık 5 ay boyunca çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, 14 ikamet, 5 iş yeri ve örgüt üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, POS tefeciliğine konu cihaz ve yüksek meblağlı slipler ve dijital materyaller ele geçirildi.

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        Örgüt lideri N.Y. ile örgütün hiyerarşik yapısında faaliyet gösteren 7 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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