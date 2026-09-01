Saros Körfezi'ndeki hayalet ağların ekosisteme verdiği zarar görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dalgıçlar, av yasağının sona ermesinin ardından hayalet ağlara dikkati çekmek amacıyla Saros Körfezi'nde dalış yaparak bu ağların deniz ekosisteminde yarattığı tahribatı görüntüledi.

Gelibolu'nun Güneyli köyünde Fatma Kadın Koyu mevkisinde "8-32" olarak adlandırılan bölgede dalgıçlar tarafından hayalet ağlar tespit edildi.

Dalabilirim Dalış Merkezi'nde bir araya gelen dalgıçlar, hayalet ağları görüntülemek amacıyla bu bölgede 24 metre derine dalış yaptı.

Dalış lideri Sinan Işım'ın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, güçlü dip ve yüzey akıntıları sayesinde dünyada kendi kendini temizleyebilen nadir deniz ekosistemlerinden biri olarak bilinen Saros Körfezi'ndeki hayalet ağların deniz canlıları ve ekosistem üzerinde yarattığı tahribat kamerayla kaydedildi.

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Dalgıçlar ayrıca hayalet ağların yol açtığı olumsuzluklara dikkati çekmek amacıyla denizin altına kurdukları kortta tenis oynadı.

- "Hayalet ağ suyun altında avcılığa devam ediyor"

Dalabilirim Dalış ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu ve eğitmeni Sinan Işım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "8-32" diye tabir ettikleri bölgenin sol tarafında yaklaşık 24 metre derinlikteki küçük adacık üzerinde hayalet ağlar tespit ettiklerini aktardı.

Balıkçılar tarafından bırakılan ve su altındaki resiflere takılan ağlara "hayalet ağ" adı verildiğini hatırlatan Işım, sözlerine şöyle devam etti:

"Balıkçılar mecburen bunu kesmek zorunda kalıyor. Bu ağlar, balıkçı açısından hayalet ağ olmasına rağmen su altındaki ekosistemde yıllarca tehdit oluşturan ve canlıların ölmesine sebep olan ağlar. Biz de buna dikkati çekmek adına küçük bir mizansen kurguladık. Su altında bir tenis kortu ve filesiyle iki dalgıca tenis oynattık. Bu tabii ki mizahi bir durum. Burada vermek istediğimiz mesaj şuydu; su altında tenis oynamak ne kadar absürtse, hayalet ağların da orada olmaya devam etmesi bu kadar istenmeyen bir durum. Buna dikkati çekmek için bugün yaptığımız dalışta da ağları yerinde tespit ettik."

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Bölgede 27 metre derinliğe kadar devam eden hayalet ağın suyun altında yaklaşık 100 metrekarelik alanı kapladığını belirten Işım, "Bu hayalet ağ hala suyun altında avcılığa devam ediyor. Belki yıllar önce orada bırakıldı ama hala işlevsel. Buradan sevgili balıkçı arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; suyun altında ağlarınızı terk etmek zorunda kaldığınızda lütfen bize ulaşın. Biz de gerekli izinleri alarak o ağların çıkartılmasına yardımcı olalım. Hem belki hala sizin açınızdan kullanılabilir hale gelir hem de su altındaki ekosisteme zarar vermesini engellemiş olursunuz." diye konuştu.

Hayalet ağın tespitinin ardından bilim insanları tarafından dalışlar icra edileceğini ve ağların ne derece tehdit oluşturduğuna karar verileceğini belirten Işım, daha sonra yerel makamlardan alınacak izinlerle profesyonel dalış ekipmanlarıyla gerekli çalışmalar planlanacağını kaydetti.

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Bu projeyi yakın zamanda kaybettikleri dalış eğitmeni Melik Can Yenişen'e adadıklarını dile getiren Işım, "Bu sayede hem onun adını yaşatmak hem de balıkçıların ve vatandaşların, hayalet ağların su altında yarattığı tehdidin farkında olmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Marmara Bölgesi'nde akademisyenler ve bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan projeler sayesinde pek çok hayalet ağın temizlendiğini belirten Işım, "Hatta bunlar gönderildikleri ileri dönüşüm tesislerinde gözlük çerçevesi yapıldı. Biz de bu projeleri takdirle ve destekle karşıladık. Ama Saroz Körfezi'de de böyle bir problem olduğunu dalışlarımızda fark ettik. Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalardan aldığımız ilhamla, Saroz'da farklı bölgelerde keşif dalışları yaparak benzer tehditlerin olup olmadığını tespit etmeye çalıştık ve tespit ettiklerimizi kayıt altına aldık. Umarım bu çalışma arzu ettiğimiz şekilde toplumda ve balıkçılarımız nezdinde bir farkındalık yaratır. İşbirliği içerisinde çalışarak denizlerimizi ve ekosistemimizi korumaya devam ederiz." ifadesini kullandı.

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