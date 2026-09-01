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        Çanakkale Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Çanakkale Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de, üçüncü gün programında yer alan "Uzman Eşliğinde Gezi" etkinliği kapsamında arkeolog rehberliğinde Assos Ören Yeri keşfedildi.

        Gezide katılımcılar, Assos'un köklü tarihini ve arkeolojik mirasını yerinde keşfetme imkanı buldu. Antik kentin geçmişten bugüne taşıdığı izler, uzman anlatımları eşliğinde ele alınırken ziyaretçiler tarihi yapıları ve kültürel miras unsurlarını yakından inceleme fırsatı yakaladı.

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        Festival programında yer alan ebru atölyesi, Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar’da çocuk ve yetişkin katılımcıları buluşturdu.

        Farklı yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, ebru sanatının temel uygulamalarını öğrenerek kendi çalışmalarını hazırladı.

        Renklerin su üzerindeki hareketini gözlemleyen çocuklar, uygulamalı çalışmalar sayesinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken el becerilerini geliştirme ve özgün tasarımlar oluşturma fırsatı yakaladı.

        Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Kültür Koruyucuları" etkinliğinde öğrenciler, kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim programında bir araya geldi.

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        Bölgesel ve ulusal düzeyde farkındalık oluşturmayı amaçlayan program kapsamında öğrencilere kültür varlıklarının korunması, tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve tahribatın önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Müzelerde gerçekleştirilen dört aşamalı eğitim sürecine katılan öğrenciler, kültürel mirasın korunmasına ilişkin temel bilgiler edinerek "kültür koruyucusu" olma yolunda ilerledi. Etkinlik sonunda çocuklara rozet ve "Biri Arkeolog Mu Dedi?" kitabı hediye edildi.

        Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür (TÜRSAK) Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Çanakkale 17 Burda AVM'de minik katılımcılarla buluşmaya devam ediyor. Ücretsiz film gösterimlerinin yanı sıra yaratıcı yazarlık, film okuma, yaratıcı drama, kukla, kağıt tiyatrosu ve bilinçli nefes atölyeleri düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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