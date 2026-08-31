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        Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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