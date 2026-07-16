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        Çanakkale'de dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dere yatağına devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 01:19 Güncelleme:
        Çanakkale'de dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dere yatağına devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.


        İlçeye bağlı Behram köyünden Paşaköy'de bulunan çiftliğine giden İbrahim Tunçaltan'ın kullandığı 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


        Araçta bulunan bir kuzunun da telef olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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