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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayınladı.

        Soyuak, mesajında, 15 Temmuz 2016'da aziz milletin vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazdığını vurguladı.

        "O gece, milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde hain darbe girişimi bertaraf edilmiş, birlik ve beraberliğimizin gücü bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir." ifadelerini kullanan Soyuak, şöyle devam etti:

        "Aradan geçen yıllara rağmen 15 Temmuz, hafızalarımızda yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığımıza, demokrasimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmanın simgesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu anlamlı gün, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yılki anma etkinliklerinde de öne çıkarılan 'İrade bizim, zafer bizim' teması, millet iradesinin ve demokrasiye bağlılığın önemini vurgulamaktadır. Gelibolu tarih boyunca vatan uğruna verilen büyük mücadelelerin, fedakârlığın ve kahramanlığın sembolü olmuş kadim bir şehirdir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklarda, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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