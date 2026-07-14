Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında yakalanan çeşitli suçlardan kaydı bulunan 34 şüpheliden 17'si tutuklandı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 11 bin 805 kişi ve 3 bin 183 araç kontrol edildi.





Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 34 kişiden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 406 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.



Toplamda 142,33 gram narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 105 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.







