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        Çanakkale'de İnkaya Mağarası'ndaki kazı, sponsor desteğiyle devam edecek

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde, 2016 yılında keşfedilen ve MÖ 86 bin yılına tarihlenen İnkaya Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazılar, Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren bir maden firmasının sponsorluğunda yürütülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Çanakkale'de İnkaya Mağarası'ndaki kazı, sponsor desteğiyle devam edecek

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde, 2016 yılında keşfedilen ve MÖ 86 bin yılına tarihlenen İnkaya Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazılar, Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren bir maden firmasının sponsorluğunda yürütülecek.


        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer'in başkanlığında yürütülen İnkaya Mağarası Kazısı'na, Cengiz Holding grup şirketlerinden Truva Bakır Maden İşletmeleri AŞ üçüncü kez sponsor oldu.

        Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, kentteki bir otelde düzenlenen İnkaya Mağarası Kazısı sponsorluk imza töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı kararnameli 9 kazının Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle devam ettiğini, bunlardan tarihsel olarak en erken döneme ait olan İnkaya Mağarası Kazısı olduğunu söyledi.

        İnkaya Mağarası Kazısı'nın, bilimsel mağara kazısı olarak Çanakkale'de ilk ve tek olduğunu aktaran Esirgemez, "Çanakkale'de tarihleme bakımından en erken döneme ait bir kazının varlığı ve Truva Bakır Maden İşletmeleri AŞ'nin bu kazıya sponsor olması gurur verici. Çünkü bilimsel mağara kazılarının sayıları Türkiye'de çok az ve olan kazılarımız da ziyaretçi bakımından görsel olarak çok fazla bir şey göstermediği için geri planda kalıyormuş gibi oluyor. Böyle değerli sponsorlukların olması, mağara kazılarımızı yavaş yavaş ön plana çıkartıyor." diye konuştu.

        Bir ilin turizmini ayağa kaldıran ve yön veren bilimsel arkeolojik kazılara destek verilmesinin önemine değinen Esirgemez, "Turizmi besleyen, kalkındıran birinci öge kültür turizmi. Bilimsel arkeolojik kazılarımız bu yüzden bizim için çok değerli." dedi.

        İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer de İnkaya Mağarası Kazı'nın bu yıl 10'uncu sezonuna başladığını hatırlattı.

        Türkiye'de 10 adet paleolitik mağara kazısı bulunduğunu aktaran Özer, "Kazı çalışmalarımızı 10 yıl boyunca mağaranın batı bölümündeki alanda yoğunlaştırdık. Bu sene buradaki kazıların nihayetinde mağaranın batı ağzında iç kesimlerdeki kazı çalışmalarına başlayacağız. Sadece mağaradaki kazıları yapmakla yetinmiyoruz. Çeşitli tanıtım projeleri ve etkinliklerle, turizm faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş da "Cengiz Holding Yer Altındaki Bütün Cevherleri Gün Yüzüne Çıkartıyor Projesi" kapsamında İnkaya Mağarası Kazısı'nın bu yıl üçüncü yılını kutladıklarını dile getirdi.

        İnsanlık tarihi için çok önemli bir geçiş noktası olan İnkaya Mağarası kazısının ilerledikçe şehrin turizm ve kültürel potansiyelinin aynı oranda değerleneceğini ifade eden Arkadaş, "Çanakkale'de gün yüzüne çıkartılmayı bekleyen bir çok potansiyelin olduğunu da bu projeler neticesinde farkındayız." dedi.

        Arkadaş, 5 yılı aşkın süredir devam eden maden projesinde artık sonlara yaklaştıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yaklaşık bir yıldır çok yoğun bir saha çalışmasıyla faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz. Bu proje kapsamında yaklaşık 90 milyon ton rezerv kullanıp ülke ekonomisine 2,5 milyar dolarlık katkıda bulunacak bir proje. Sürdürülebilir madencilik prensibiyle hareket ediyoruz. Çevrede yer altı suyu kullanmayan tek sanayi tesisi bizim tesisimiz diyebiliriz. Bölge ormanlık alan olduğu için ağaç kesimi söz konusu. Yaklaşık 140 bin civarında ağaç kesildi proje bünyesinde buna karşılık 1 milyon ağaç dikme taahhüdümüz bulunuyor. Bunun 250 binlik bölümü bu yılbaşı itibarıyla dikildi."

        Konuşmaların ardından Esirgemez ve Arkadaş, İnkaya Mağarası Kazı sponsorluğu anlaşmasını imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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