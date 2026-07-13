Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 6-12 Temmuz'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 301 umuma açık işletme, 105 metruk bina, 91 park ve bahçe kontrol edildi.



Uygulamalarda toplam 58 bin 719 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı ve 57 bin 362 aracın denetimi tamamlandı. Araç sorgulamaları neticesinde aranan 11 araç yakalandı, 23 araç trafikten men edildi.



Aynı dönem içerisinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6284 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan toplam 97 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

