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        Gelibolu'da vefat eden Kore gazisi Raif Aydın son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 98 yaşında vefat eden Kore gazisi Raif Aydın'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Gelibolu'da vefat eden Kore gazisi Raif Aydın son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 98 yaşında vefat eden Kore gazisi Raif Aydın'ın cenazesi defnedildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Aydın'ın cenazesi, Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi.

        Buradaki törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, daire müdürleri, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Aydın'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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