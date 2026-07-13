Çanakkale'de "Troya Atı'nın Sessizliği" seramik heykel sergisi açıldı

Çanakkale'de sanatçı Ersun Türköz'ün "Troya Atı'nın Sessizliği" adlı modern seramik heykel sergisi açıldı.



Troya Müzesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışı, Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Müzesi çalışanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.





İlyada ve Odysseia destanlarından ilhamla hazırladığı sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Türköz, Troya Atı'nın 2 bin 800 yıl önce Homeros'un anlattıklarını, bu eserler aracılığıyla bugün yeniden anlattığını dile getirdi.



Çocukluğunda içine girip çıktığı Troya Atı'nın kendisinde bıraktığı imgelerden yararlanarak resimler yaptığını aktaran Türköz, "Şimdi heykellerimde de Troya Atları var ve bize bu hikayeleri anlatmaya devam ediyorlar. Bu atların üzerinde göreceğiniz hikayeler İlyada ve Odysseia'da duyduğunuz hikayelerdir. İnsanların yaşadıkları neşe, coşku ama arkasından gelen ölüm, bir şehrin yıkılışı, bir aşkın yok oluşu... Bütün bu destansı hikayeler, bu atların üzerinde yer alıyor. Benim için en önemli şey bu eserlerin, Troya Müzesi'nde, antik çağdaki insanların yaptığı eserlerle buluşması. Kültür ve Turizm Bakanlığına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Troya Müzesi'ne bana bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. " diye konuştu.



Sergide yer alan 22 eseri 1,5 yılda tamamladığını belirten Türköz, serginin bir hafta süreyle gezilebileceğini sözlerine ekledi.















