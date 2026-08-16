Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de Göbeklitepe ve Taştepeler Konferansı düzenlendi

        Çanakkale'de Göbeklitepe ve Taştepeler Konferansı düzenlendi

        Çanakkale'de Troya Müzesi'nde "Büyük Dönüşümün Coğrafyası: Göbeklitepe-Karahantepe" söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Çanakkale'de Göbeklitepe ve Taştepeler Konferansı düzenlendi

        Çanakkale'de Troya Müzesi'nde "Büyük Dönüşümün Coğrafyası: Göbeklitepe-Karahantepe" söyleşi gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valiliği himayelerinde,​ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi iş birliğiyle düzenlenen söyleşide Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Göbeklitepe-Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, konuşmacı olarak yer aldı.

        Prof. Dr. Karul, insanlık tarihinin en önemli arkeolojik keşifleri arasında gösterilen Taş Tepeler Projesi kapsamında devam eden kazı çalışmaları, yeni bulgular ve bölgenin Neolitik Çağ araştırmalarındaki küresel önemi hakkında bilgi verdi.

        Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam eden söyleşi, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın Prof. Dr. Karul'a teşekkür takdiminin ardından sona erdi.

        REKLAM

        Söyleşiye, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile kentteki kazı başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Çan'da muhtar baba, oğlunun nikahını kıydı
        Çan'da muhtar baba, oğlunun nikahını kıydı
        Baraj suları çekildi, köprü ulaşıma açıldı
        Baraj suları çekildi, köprü ulaşıma açıldı
        Antik hamamda soğuk su havuzları ve soyunma mekanı gün yüzüne çıkarılıyor
        Antik hamamda soğuk su havuzları ve soyunma mekanı gün yüzüne çıkarılıyor
        Çanakkale'de kaybolan dalgıcı arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Çanakkale'de kaybolan dalgıcı arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Bozcaada'da kayıp dalgıç 4 gündür aranıyor
        Bozcaada'da kayıp dalgıç 4 gündür aranıyor