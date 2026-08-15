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        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Arama faaliyetlerinin, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, AFAD, Jandarma, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Denizlerimizde etkili olan fırtınaya rağmen Uğur Savaş'ın bulunması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveri ve fedakarlıkla sürdüren tüm personelimize, görev alan ekiplerimize ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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