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        Çanakkale'de hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Çanakkale'de hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Burak Kocakaya idaresindeki 17 AHP 337 plakalı hafif ticari araç, Yenice ve Balıkesir'in Balya ilçesi arasındaki Gümüşler Deresi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Şerife Demiral'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü Kocakaya ise ambulansla sevk edildiği Yenice Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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